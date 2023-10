Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste

Der STOXX 50 verlor am Donnerstagabend an Boden.

Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,70 Prozent leichter bei 3 835,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,179 Prozent auf 3 855,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 862,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 813,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 855,31 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,322 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.09.2023, lag der STOXX 50 bei 3 902,46 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 26.07.2023, einen Stand von 3 973,55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 506,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 1,48 Prozent auf 41,19 EUR), National Grid (+ 1,15 Prozent auf 9,88 GBP), Enel (+ 0,59 Prozent auf 5,78 EUR), Nestlé (+ 0,33 Prozent auf 98,88 CHF) und Glencore (+ 0,16 Prozent auf 4,41 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,77 Prozent auf 57,84 EUR), Siemens (-4,54 Prozent auf 121,20 EUR), Unilever (-2,83 Prozent auf 39,00 GBP), Richemont (-2,38 Prozent auf 104,45 CHF) und Reckitt Benckiser (-1,48 Prozent auf 55,94 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 553 662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 408,600 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,88 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

