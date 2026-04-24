BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50-Entwicklung
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24.04.2026 17:58:27
Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste
Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent tiefer bei 5 055,10 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,244 Prozent auf 5 058,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 070,65 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 082,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 028,37 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, lag der STOXX 50 noch bei 4 842,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 058,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 339,78 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Novo Nordisk (+ 5,37 Prozent auf 259,95 DKK), SAP SE (+ 4,68 Prozent auf 147,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 187,62 EUR), BAT (+ 2,28 Prozent auf 43,02 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,83 Prozent auf 99,92 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-6,24 Prozent auf 1 319,20 EUR), AstraZeneca (-3,70 Prozent auf 139,56 GBP), GSK (-2,70 Prozent auf 20,20 GBP), Rolls-Royce (-2,65 Prozent auf 11,29 GBP) und Novartis (-2,22 Prozent auf 113,70 CHF).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 18 540 784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 481,695 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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