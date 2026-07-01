ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Index im Blick
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01.07.2026 09:29:20
Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge
Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 5 394,25 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,047 Prozent auf 5 413,40 Punkte an der Kurstafel, nach 5 415,93 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 393,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 413,40 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,931 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 5 157,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 977,72 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 4 452,92 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,82 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 426,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,75 Prozent auf 1 007,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,72 Prozent auf 24,26 EUR), Airbus SE (+ 1,60 Prozent auf 197,56 EUR), SAP SE (+ 1,16 Prozent auf 135,56 EUR) und Rolls-Royce (+ 0,54 Prozent auf 14,52 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Richemont (-1,58 Prozent auf 183,60 CHF), Rio Tinto (-1,35 Prozent auf 70,26 GBP), National Grid (-1,20 Prozent auf 12,33 GBP), BP (-1,13 Prozent auf 4,62 GBP) und BAT (-1,09 Prozent auf 46,26 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 832 061 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 621,294 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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