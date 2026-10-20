BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50-Entwicklung
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20.10.2026 17:58:45
Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels
Am Dienstag ging es im STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,20 Prozent auf 5 349,83 Punkte abwärts. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,288 Prozent auf 5 345,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 360,74 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 364,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 319,17 Zählern.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 5 308,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 370,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 792,48 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,92 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 2,58 Prozent auf 389,90 CHF), Enel (+ 2,06 Prozent auf 9,20 EUR), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 126,50 CHF), Novo Nordisk (+ 1,83 Prozent auf 261,20 DKK) und National Grid (+ 1,77 Prozent auf 12,11 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,01 Prozent auf 70,96 CHF), Rio Tinto (-2,53 Prozent auf 65,45 GBP), Siemens (-2,24 Prozent auf 260,25 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,88 EUR) und Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 130,32 EUR) unter Druck.
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 34 782 867 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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