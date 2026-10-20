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STOXX 50-Entwicklung 20.10.2026 17:58:45

Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels

Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels

Am Dienstagabend legten Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag ging es im STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,20 Prozent auf 5 349,83 Punkte abwärts. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,288 Prozent auf 5 345,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 360,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 364,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 319,17 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 5 308,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 370,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 792,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,92 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 2,58 Prozent auf 389,90 CHF), Enel (+ 2,06 Prozent auf 9,20 EUR), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 126,50 CHF), Novo Nordisk (+ 1,83 Prozent auf 261,20 DKK) und National Grid (+ 1,77 Prozent auf 12,11 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,01 Prozent auf 70,96 CHF), Rio Tinto (-2,53 Prozent auf 65,45 GBP), Siemens (-2,24 Prozent auf 260,25 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,88 EUR) und Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 130,32 EUR) unter Druck.

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 34 782 867 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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