Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der STOXX 50 notierte am Abend im Minus.

Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,27 Prozent tiefer bei 3 785,90 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,205 Prozent leichter bei 3 826,83 Punkten in den Handel, nach 3 834,68 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 777,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 836,21 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0,964 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 900,75 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 27.07.2023, bei 4 038,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 508,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 2,72 Prozent. Bei 4 089,95 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 1,08 Prozent auf 4,45 GBP), Rio Tinto (+ 1,07 Prozent auf 52,00 GBP), Siemens (+ 1,01 Prozent auf 122,42 EUR), BASF (+ 0,67 Prozent auf 41,46 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,50 Prozent auf 29,96 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,82 Prozent auf 56,21 EUR), GSK (-2,79 Prozent auf 14,33 GBP), Diageo (-2,72 Prozent auf 30,25 GBP), AstraZeneca (-2,58 Prozent auf 101,24 GBP) und Reckitt Benckiser (-2,54 Prozent auf 54,52 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 27 458 856 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 414,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,78 Prozent an der Spitze im Index.

