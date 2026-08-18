Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent leichter bei 5 487,55 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,115 Prozent auf 5 494,22 Punkte an der Kurstafel, nach 5 500,53 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 495,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 486,18 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 5 385,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der STOXX 50 5 068,47 Punkte auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 4 560,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 10,70 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,67 Prozent auf 5,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,26 Prozent auf 33,72 GBP), Roche (+ 0,81 Prozent auf 359,00 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 28,58 EUR) und Rheinmetall (+ 0,33 Prozent auf 1 218,00 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-1,79 Prozent auf 159,88 EUR), Siemens (-0,94 Prozent auf 279,65 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,72 Prozent auf 82,40 CHF), BAT (-0,64 Prozent auf 41,15 GBP) und SAP SE (-0,63 Prozent auf 178,44 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 093 392 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,99 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at