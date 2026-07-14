ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Kursentwicklung im Fokus
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14.07.2026 09:29:16
Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Minus
Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,46 Prozent schwächer bei 5 345,32 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,233 Prozent tiefer bei 5 357,74 Punkten, nach 5 370,26 Punkten am Vortag.
Bei 5 333,11 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 357,74 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 5 287,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 143,06 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 14.07.2025, einen Stand von 4 521,17 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,83 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,75 Prozent auf 5,19 GBP), Rio Tinto (+ 1,63 Prozent auf 68,43 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,58 Prozent auf 31,58 GBP), National Grid (+ 0,28 Prozent auf 12,44 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,16 Prozent auf 510,80 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Richemont (-2,14 Prozent auf 180,20 CHF), SAP SE (-1,35 Prozent auf 138,82 EUR), Siemens (-1,05 Prozent auf 269,25 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,02 Prozent auf 89,18 GBP) und Rolls-Royce (-0,88 Prozent auf 14,03 GBP).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 475 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 604,721 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
Die TotalEnergies-Aktie hat mit 7,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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