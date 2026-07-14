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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Kursentwicklung im Fokus 14.07.2026 09:29:16

Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Minus

Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,46 Prozent schwächer bei 5 345,32 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,233 Prozent tiefer bei 5 357,74 Punkten, nach 5 370,26 Punkten am Vortag.

Bei 5 333,11 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 357,74 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 5 287,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 143,06 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 14.07.2025, einen Stand von 4 521,17 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,83 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2,75 Prozent auf 5,19 GBP), Rio Tinto (+ 1,63 Prozent auf 68,43 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,58 Prozent auf 31,58 GBP), National Grid (+ 0,28 Prozent auf 12,44 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,16 Prozent auf 510,80 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Richemont (-2,14 Prozent auf 180,20 CHF), SAP SE (-1,35 Prozent auf 138,82 EUR), Siemens (-1,05 Prozent auf 269,25 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,02 Prozent auf 89,18 GBP) und Rolls-Royce (-0,88 Prozent auf 14,03 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 475 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 604,721 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die TotalEnergies-Aktie hat mit 7,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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06.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
02.07.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.07.26 ASML NV Buy UBS AG
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ASML NV 1 542,80 1,38% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,06 2,09% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,27 -0,56% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 104,45 -0,85% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 507,20 -0,39% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 14,58 0,90% National Grid plc
Richemont 193,75 -2,12% Richemont
Rio Tinto plc 80,30 1,52% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 16,30 -1,63% Rolls-Royce Plc
SAP SE 138,10 -1,51% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 37,06 0,54% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 271,10 0,30% Siemens AG
TotalEnergies 71,53 1,10% TotalEnergies

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STOXX 50 5 338,43 -0,59%

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