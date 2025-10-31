Rolls-Royce Aktie

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

Index im Fokus 31.10.2025 09:29:22

Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone

Das macht der STOXX 50 am Freitag.

Am Freitag gibt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 4 775,49 Punkte nach. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,079 Prozent auf 4 780,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 784,43 Punkten am Vortag.

Bei 4 780,66 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 775,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,358 Prozent. Der STOXX 50 wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 4 633,23 Punkten auf. Der STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 4 468,34 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 315,07 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 10,06 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 826,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Diageo (+ 0,87 Prozent auf 17,48 GBP), Novartis (+ 0,64 Prozent auf 99,51 CHF), Enel (+ 0,39 Prozent auf 8,82 EUR), BAT (+ 0,39 Prozent auf 39,09 GBP) und GSK (+ 0,33 Prozent auf 17,89 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-1,35 Prozent auf 27,08 EUR), HSBC (-1,05 Prozent auf 10,59 GBP), BP (-0,92 Prozent auf 4,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,85 Prozent auf 28,59 GBP) und Rolls-Royce (-0,55 Prozent auf 11,62 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 625 677 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 363,376 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 6,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen

31.10.25 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 GSK Halten DZ BANK
30.10.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 GSK Neutral UBS AG
29.10.25 GSK Outperform Bernstein Research
