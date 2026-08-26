Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone

Der TecDAX bewegt sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent leichter bei 4 037,30 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 568,281 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,133 Prozent leichter bei 4 045,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 050,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 051,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 005,41 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 3 769,97 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 4 064,27 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 3 757,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,40 Prozent. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Bechtle (+ 4,36 Prozent auf 36,86 EUR), EVOTEC SE (+ 3,87 Prozent auf 3,38 EUR), JENOPTIK (+ 2,53 Prozent auf 39,78 EUR), QIAGEN (+ 1,44 Prozent auf 37,24 EUR) und HENSOLDT (+ 1,38 Prozent auf 88,28 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-2,96 Prozent auf 54,00 EUR), Siltronic (-2,32 Prozent auf 80,10 EUR), SAP SE (-2,15 Prozent auf 181,48 EUR), AIXTRON SE (-1,88 Prozent auf 36,53 EUR) und Sartorius vz (-1,50 Prozent auf 242,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 018 404 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,066 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at