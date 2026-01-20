freenet Aktie

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
TecDAX im Blick 20.01.2026 17:59:27

Schwacher Handel: TecDAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der TecDAX verzeichnete zum Handelsende Verluste.

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 1,26 Prozent auf 3 627,75 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 569,766 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,436 Prozent tiefer bei 3 657,88 Punkten in den Handel, nach 3 673,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 658,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 599,15 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 3 566,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, lag der TecDAX noch bei 3 756,03 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, bei 3 608,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,095 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 599,15 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 0,36 Prozent auf 254,40 EUR), JENOPTIK (+ 0,28 Prozent auf 21,58 EUR), SMA Solar (+ 0,06 Prozent auf 34,12 EUR), Siemens Healthineers (-0,29 Prozent auf 44,52 EUR) und IONOS (-0,37 Prozent auf 27,25 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil United Internet (-5,94 Prozent auf 26,58 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5,49 Prozent auf 35,46 EUR), Nemetschek SE (-5,01 Prozent auf 75,90 EUR), Drägerwerk (-4,67 Prozent auf 87,70 EUR) und 1&1 (-4,60 Prozent auf 24,90 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 818 068 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,56 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

