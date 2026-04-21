Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Marktbericht
|
21.04.2026 17:59:00
Schwacher Handel: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten
Letztendlich ging der TecDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 3 709,02 Punkten aus dem Dienstagshandel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 532,415 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,544 Prozent stärker bei 3 731,55 Punkten in den Handel, nach 3 711,36 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 749,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 693,52 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 420,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 641,50 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der TecDAX mit 3 412,85 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,34 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 4,19 Prozent auf 45,23 EUR), EVOTEC SE (+ 3,86 Prozent auf 5,65 EUR), ATOSS Software (+ 2,71 Prozent auf 83,40 EUR), SMA Solar (+ 2,11 Prozent auf 48,44 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,03 Prozent auf 67,85 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-4,03 Prozent auf 79,04 EUR), Deutsche Telekom (-2,64 Prozent auf 28,79 EUR), Eckert Ziegler (-1,81 Prozent auf 15,17 EUR), United Internet (-1,40 Prozent auf 28,10 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,28 Prozent auf 169,80 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 301 423 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 182,419 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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