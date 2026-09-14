CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Index-Performance
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14.09.2026 09:28:34
Schwacher Handel: TecDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent leichter bei 3 980,26 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 555,684 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,058 Prozent auf 3 982,79 Punkte an der Kurstafel, nach 3 980,48 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 995,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 958,53 Einheiten.
TecDAX seit Beginn Jahr
Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 4 105,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 3 979,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der TecDAX mit 3 564,42 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,82 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 5,66 Prozent auf 6,72 EUR), Nemetschek SE (+ 4,37 Prozent auf 60,95 EUR), SAP SE (+ 3,48 Prozent auf 183,42 EUR), ATOSS Software (+ 3,14 Prozent auf 92,00 EUR) und CANCOM SE (+ 2,24 Prozent auf 22,85 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,23 Prozent auf 66,95 EUR), AIXTRON SE (-6,18 Prozent auf 35,22 EUR), Infineon (-5,99 Prozent auf 55,05 EUR), Siltronic (-5,63 Prozent auf 70,40 EUR) und JENOPTIK (-4,31 Prozent auf 39,50 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 353 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,593 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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