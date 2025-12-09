Schwacher Handel: TecDAX fällt am Dienstagmittag zurück

Wenig Veränderung ist heute in Frankfurt zu beobachten.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:11 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 3 581,60 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 567,932 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,168 Prozent auf 3 575,98 Punkte an der Kurstafel, nach 3 581,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 570,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 590,80 Zähler.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 3 465,60 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Stand von 3 626,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 537,64 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 4,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 6,50 Prozent auf 74,50 EUR), SMA Solar (+ 2,26 Prozent auf 35,28 EUR), PNE (+ 1,42 Prozent auf 10,00 EUR), Nordex (+ 1,39 Prozent auf 26,18 EUR) und TeamViewer (+ 1,17 Prozent auf 5,61 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-7,82 Prozent auf 5,07 EUR), Sartorius vz (-1,50 Prozent auf 249,50 EUR), Infineon (-1,29 Prozent auf 37,13 EUR), AIXTRON SE (-1,21 Prozent auf 17,52 EUR) und Eckert Ziegler (-0,84 Prozent auf 15,42 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 746 126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 243,373 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at