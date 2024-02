Schwacher Handel: TecDAX fällt am Nachmittag zurück

Das macht der TecDAX am Mittwochnachmittag.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,44 Prozent auf 3 378,00 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 509,781 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 3 392,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 392,95 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 398,59 Punkte, das Tagestief hingegen 3 370,19 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,62 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Stand von 3 226,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, stand der TecDAX noch bei 2 972,92 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.02.2023, den Wert von 3 300,88 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,61 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 398,59 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 8,30 Prozent auf 50,60 EUR), TeamViewer (+ 6,01 Prozent auf 14,47 EUR), Nordex (+ 4,07 Prozent auf 9,66 EUR), QIAGEN (+ 3,62 Prozent auf 41,04 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,08 Prozent auf 14,57 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen CompuGroup Medical SE (-15,85 Prozent auf 33,66 EUR), Infineon (-4,82 Prozent auf 31,98 EUR), CANCOM SE (-4,39 Prozent auf 28,76 EUR), JENOPTIK (-1,90 Prozent auf 28,96 EUR) und ATOSS Software (-1,83 Prozent auf 241,00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 330 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 192,439 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,08 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at