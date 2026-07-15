Schwacher Handel: TecDAX gibt schlussendlich nach

Am Mittwoch bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,89 Prozent leichter bei 3 813,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 519,391 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 3 847,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 847,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 800,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 847,66 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,512 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 15.06.2026, mit 3 998,22 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 602,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 902,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,21 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Ottobock (+ 8,03 Prozent auf 53,80 EUR), PVA TePla (+ 3,82 Prozent auf 39,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,02 Prozent auf 29,34 EUR), Drägerwerk (+ 2,76 Prozent auf 85,70 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,75 Prozent auf 57,85 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-6,51 Prozent auf 3,51 EUR), Infineon (-6,28 Prozent auf 67,31 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,92 Prozent auf 82,70 EUR), Siltronic (-5,54 Prozent auf 92,00 EUR) und SMA Solar (-4,83 Prozent auf 62,05 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 839 882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 164,298 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at