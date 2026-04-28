ATOSS Software Aktie

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

TecDAX-Kursentwicklung 28.04.2026 15:58:49

Schwacher Handel: TecDAX legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der TecDAX fällt am Dienstag.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,32 Prozent tiefer bei 3 603,46 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 509,755 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,526 Prozent leichter bei 3 632,56 Punkten in den Handel, nach 3 651,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 645,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 590,03 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 3 349,65 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Wert von 3 723,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 586,51 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,575 Prozent nach unten. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,28 Prozent auf 51,90 EUR), Nordex (+ 1,85 Prozent auf 48,40 EUR), CANCOM SE (+ 0,61 Prozent auf 24,65 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,46 Prozent auf 174,00 EUR) und SAP SE (+ 0,32 Prozent auf 149,44 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen QIAGEN (-9,22 Prozent auf 29,63 EUR), Siltronic (-3,99 Prozent auf 68,55 EUR), Nemetschek SE (-2,42 Prozent auf 62,55 EUR), EVOTEC SE (-2,36 Prozent auf 5,18 EUR) und HENSOLDT (-1,89 Prozent auf 72,76 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 353 021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 171,957 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Mit 7,63 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

27.04.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
27.04.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
20.04.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
16.03.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ATOSS Software AG 81,00 -1,58% ATOSS Software AG
CANCOM SE 24,70 1,23% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 26,71 -0,41% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 171,20 -1,04% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 5,15 -3,02% EVOTEC SE
freenet AG 26,86 0,83% freenet AG
HENSOLDT 73,86 0,19% HENSOLDT
Nemetschek SE 62,10 -3,04% Nemetschek SE
Nordex AG 47,74 -0,08% Nordex AG
QIAGEN N.V. 29,31 -9,29% QIAGEN N.V.
SAP SE 148,56 0,24% SAP SE
Siltronic AG 69,90 -1,96% Siltronic AG
SMA Solar AG 51,75 3,50% SMA Solar AG
TeamViewer 4,70 -1,09% TeamViewer

TecDAX 3 596,65 -1,51%

