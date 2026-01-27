Schwacher Handel: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

So performte der TecDAX am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich sank der TecDAX im XETRA-Handel um 0,34 Prozent auf 3 717,35 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,904 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,373 Prozent stärker bei 3 743,91 Punkten, nach 3 730,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 699,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 747,35 Punkten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 3 586,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 730,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, lag der TecDAX noch bei 3 630,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,57 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 592,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,46 Prozent auf 51,00 EUR), Drägerwerk (+ 4,41 Prozent auf 92,30 EUR), SMA Solar (+ 3,14 Prozent auf 38,70 EUR), HENSOLDT (+ 2,90 Prozent auf 87,00 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,06 Prozent auf 108,80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nemetschek SE (-5,71 Prozent auf 76,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,75 Prozent auf 27,70 EUR), Eckert Ziegler (-3,65 Prozent auf 15,56 EUR), TeamViewer (-3,35 Prozent auf 5,62 EUR) und SAP SE (-2,69 Prozent auf 195,54 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 808 011 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 225,350 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

