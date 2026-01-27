Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX aktuell 27.01.2026 17:58:53

Schwacher Handel: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

So performte der TecDAX am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich sank der TecDAX im XETRA-Handel um 0,34 Prozent auf 3 717,35 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,904 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,373 Prozent stärker bei 3 743,91 Punkten, nach 3 730,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 699,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 747,35 Punkten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 3 586,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 730,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, lag der TecDAX noch bei 3 630,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,57 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 592,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,46 Prozent auf 51,00 EUR), Drägerwerk (+ 4,41 Prozent auf 92,30 EUR), SMA Solar (+ 3,14 Prozent auf 38,70 EUR), HENSOLDT (+ 2,90 Prozent auf 87,00 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,06 Prozent auf 108,80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nemetschek SE (-5,71 Prozent auf 76,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,75 Prozent auf 27,70 EUR), Eckert Ziegler (-3,65 Prozent auf 15,56 EUR), TeamViewer (-3,35 Prozent auf 5,62 EUR) und SAP SE (-2,69 Prozent auf 195,54 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 808 011 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 225,350 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Eckert & Ziegler

mehr Nachrichten