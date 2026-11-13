TecDAX
|
4 075,90
|
-32,76
|
-0,80 %
|TecDAX im Fokus
|
13.11.2026 15:58:52
Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter
Am Freitag tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,51 Prozent tiefer bei 4 087,68 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 582,472 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,509 Prozent auf 4 087,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 108,66 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 4 078,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 105,45 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 1,92 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 3 988,80 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 4 063,12 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 3 548,58 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,79 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 7,17 Prozent auf 15,54 EUR), IONOS (+ 4,37 Prozent auf 37,74 EUR), Ottobock (+ 3,19 Prozent auf 40,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,80 Prozent auf 35,06 EUR) und TeamViewer (+ 1,74 Prozent auf 4,92 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-6,97 Prozent auf 45,88 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,80 Prozent auf 23,84 EUR), PVA TePla (-6,35 Prozent auf 25,68 EUR), OHB SE (-6,33 Prozent auf 180,40 EUR) und JENOPTIK (-3,97 Prozent auf 36,28 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 576 187 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 238,161 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,17 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|34,82
|1,75%
|Deutsche Telekom AG
|26,43
|0,42%
|Eckert & Ziegler
|15,20
|6,29%
|freenet AG
|24,46
|0,16%
|IONOS
|37,44
|3,77%
|JENOPTIK AG
|36,14
|-3,58%
|OHB SE
|178,20
|-8,71%
|Ottobock
|40,10
|-1,11%
|PVA TePla AG
|25,46
|-6,33%
|SAP SE
|212,85
|0,61%
|SMA Solar AG
|45,18
|-7,61%
|TeamViewer
|4,87
|1,12%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,82
|-7,82%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 075,90
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.