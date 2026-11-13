Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter

Am Freitag tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,51 Prozent tiefer bei 4 087,68 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 582,472 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,509 Prozent auf 4 087,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 108,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 4 078,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 105,45 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 1,92 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 3 988,80 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 4 063,12 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 3 548,58 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,79 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 7,17 Prozent auf 15,54 EUR), IONOS (+ 4,37 Prozent auf 37,74 EUR), Ottobock (+ 3,19 Prozent auf 40,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,80 Prozent auf 35,06 EUR) und TeamViewer (+ 1,74 Prozent auf 4,92 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-6,97 Prozent auf 45,88 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,80 Prozent auf 23,84 EUR), PVA TePla (-6,35 Prozent auf 25,68 EUR), OHB SE (-6,33 Prozent auf 180,40 EUR) und JENOPTIK (-3,97 Prozent auf 36,28 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 576 187 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 238,161 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,17 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at