TecDAX
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|Index-Performance im Fokus
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20.11.2026 15:58:51
Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer
Am Freitag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 2,21 Prozent auf 3 840,37 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 555,975 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 1,16 Prozent schwächer bei 3 881,49 Punkten, nach 3 927,10 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 818,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 881,49 Zählern.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 5,90 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4 012,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4 065,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 432,94 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,96 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit freenet (+ 2,34 Prozent auf 24,50 EUR), Drägerwerk (+ 1,21 Prozent auf 117,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,11) Prozent auf 26,33 EUR), Bechtle (+ 0,37 Prozent auf 32,20 EUR) und Ottobock (+ 0,26 Prozent auf 38,25 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,50 Prozent auf 44,56 EUR), AIXTRON SE (-8,06 Prozent auf 29,89 EUR), EVOTEC SE (-6,96 Prozent auf 2,54 EUR), JENOPTIK (-6,93 Prozent auf 33,56 EUR) und Infineon (-6,47 Prozent auf 46,15 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3 899 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 218,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|28,91
|-8,86%
|Bechtle AG
|31,44
|-2,06%
|Deutsche Telekom AG
|26,11
|0,38%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|115,00
|-0,69%
|EVOTEC SE
|2,53
|-7,11%
|freenet AG
|24,36
|2,35%
|Infineon AG
|44,50
|-8,23%
|JENOPTIK AG
|31,32
|-11,07%
|Ottobock
|37,55
|-1,31%
|SAP SE
|180,16
|-2,77%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|43,06
|-8,81%
|TeamViewer
|4,28
|-3,38%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|20,02
|-6,01%
Indizes in diesem Artikel
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