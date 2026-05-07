Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Mit dem TecDAX ging es am Donnerstag abwärts.

Zum Handelsschluss verlor der TecDAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent auf 3 796,90 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 522,514 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,731 Prozent auf 3 838,29 Punkte an der Kurstafel, nach 3 810,45 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 793,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 845,18 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 425,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, notierte der TecDAX bei 3 619,60 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, bei 3 680,01 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,76 Prozent zu. Bei 3 870,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,66 Prozent auf 88,50 EUR), Siltronic (+ 7,33 Prozent auf 88,60 EUR), Ottobock (+ 5,76 Prozent auf 62,40 EUR), TeamViewer (+ 5,26 Prozent auf 5,70 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 4,73 Prozent auf 194,80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-4,79 Prozent auf 5,27 EUR), Siemens Healthineers (-4,72 Prozent auf 33,93 EUR), HENSOLDT (-3,69 Prozent auf 77,80 EUR), QIAGEN (-2,56 Prozent auf 28,50 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,21 Prozent auf 25,68 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 241 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 174,900 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at