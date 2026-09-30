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TecDAX-Performance im Blick 30.09.2026 17:58:25

Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Der TecDAX gönnte sich heute eine Verschnaufpause.

Schlussendlich beendete der TecDAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 4 002,75 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 556,145 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,252 Prozent auf 4 013,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 003,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 990,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 033,54 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,823 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 119,39 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der TecDAX 3 853,08 Punkte auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 648,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 5,58 Prozent auf 81,30 EUR), EVOTEC SE (+ 5,08 Prozent auf 3,10 EUR), AIXTRON SE (+ 4,00 Prozent auf 37,92 EUR), PVA TePla (+ 3,92 Prozent auf 32,90 EUR) und SMA Solar (+ 3,72 Prozent auf 59,95 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil IONOS (-5,80 Prozent auf 31,50 EUR), United Internet (-2,01 Prozent auf 24,38 EUR), Siemens Healthineers (-1,76 Prozent auf 37,97 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,69 Prozent auf 27,92 EUR) und freenet (-1,13 Prozent auf 22,72 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 200 471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212,396 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,12 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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IONOS 31,30 -6,18% IONOS
PVA TePla AG 32,78 3,87% PVA TePla AG
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