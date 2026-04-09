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TecDAX-Kursentwicklung 09.04.2026 09:29:08

Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Das macht der TecDAX am Morgen.

Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,82 Prozent schwächer bei 3 566,05 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 500,970 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,492 Prozent schwächer bei 3 577,99 Punkten in den Handel, nach 3 595,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 580,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 565,52 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,89 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 3 565,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 820,24 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 3 187,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,61 Prozent nach unten. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 2,59 Prozent auf 46,74 EUR), Siltronic (+ 1,93 Prozent auf 60,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,25 Prozent auf 25,94 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,44 Prozent auf 57,40 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,26 Prozent auf 155,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-2,68 Prozent auf 63,50 EUR), HENSOLDT (-2,48 Prozent auf 80,84 EUR), Nagarro SE (-2,48 Prozent auf 46,36 EUR), SAP SE (-2,18 Prozent auf 146,44 EUR) und TeamViewer (-2,08 Prozent auf 4,33 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 456 076 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 169,552 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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