Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index-Bewegung
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26.05.2026 17:58:55
Schwacher Handel: TecDAX sackt schlussendlich ab
Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent tiefer bei 4 066,78 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 552,366 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,209 Prozent leichter bei 4 087,92 Punkten, nach 4 096,49 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 4 040,54 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 089,01 Zähler.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Stand von 3 664,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der TecDAX auf 3 754,52 Punkte taxiert. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 26.05.2025, mit 3 831,03 Punkten bewertet.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,21 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 101,25 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 2,59 Prozent auf 97,05 EUR), United Internet (+ 1,99 Prozent auf 26,68 EUR), SMA Solar (+ 1,72 Prozent auf 68,05 EUR), JENOPTIK (+ 1,51 Prozent auf 45,72 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,08 Prozent auf 93,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Ottobock (-3,56 Prozent auf 54,20 EUR), HENSOLDT (-3,37 Prozent auf 86,02 EUR), Drägerwerk (-3,02 Prozent auf 89,90 EUR), ATOSS Software (-2,91 Prozent auf 76,80 EUR) und AIXTRON SE (-2,30 Prozent auf 52,76 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 753 330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 177,211 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,66 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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