Schwacher Handel: TecDAX sackt schlussendlich ab

Der TecDAX gab am dritten Tag der Woche nach.

Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent tiefer bei 4 014,49 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 560,645 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,194 Prozent fester bei 4 038,85 Punkten, nach 4 031,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 993,32 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 050,94 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,965 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 090,64 Punkten gehandelt. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 23.06.2026, mit 3 903,86 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der TecDAX auf 3 643,56 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,77 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,61 Prozent auf 31,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,93 Prozent auf 30,68 EUR), OHB SE (+ 3,76 Prozent auf 176,40 EUR), Drägerwerk (+ 3,15 Prozent auf 124,60 EUR) und HENSOLDT (+ 2,59 Prozent auf 79,30 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Siltronic (-7,01 Prozent auf 76,95 EUR), SMA Solar (-5,73 Prozent auf 58,45 EUR), IONOS (-2,90 Prozent auf 34,12 EUR), Nordex (-2,82 Prozent auf 40,72 EUR) und Infineon (-2,59 Prozent auf 58,57 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 854 802 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,057 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,43 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at