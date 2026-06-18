Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Kursverlauf
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18.06.2026 12:27:08
Schwacher Handel: TecDAX schwächelt am Donnerstagmittag
Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent auf 3 937,22 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 538,143 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,170 Prozent auf 3 941,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 948,38 Punkten am Vortag.
Bei 3 928,79 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 965,38 Punkten den höchsten Stand markierte.
TecDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,43 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 18.05.2026, lag der TecDAX noch bei 3 864,46 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.03.2026, den Stand von 3 559,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 766,50 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,63 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 3,53 Prozent auf 79,78 EUR), SMA Solar (+ 2,53 Prozent auf 54,65 EUR), Nordex (+ 2,13 Prozent auf 44,12 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,97 Prozent auf 176,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,43 Prozent auf 60,86 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen CANCOM SE (-5,20 Prozent auf 24,60 EUR), Sartorius vz (-5,17 Prozent auf 216,40 EUR), TeamViewer (-2,87 Prozent auf 5,25 EUR), 1&1 (-2,43 Prozent auf 22,05 EUR) und Bechtle (-2,23 Prozent auf 30,74 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 132 763 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 166,844 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,94 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|CANCOM Hold
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Aktien in diesem Artikel
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|AIXTRON SE
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|30,44
|0,20%
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|0,00%
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|SMA Solar AG
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Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
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