Schwacher Handel: TecDAX schwächelt am Mittwochmittag

Der TecDAX bewegt sich derzeit im Minus.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,97 Prozent auf 3 810,22 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 519,391 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,001 Prozent schwächer bei 3 847,35 Punkten in den Handel, nach 3 847,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 847,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 802,28 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,588 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 998,22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der TecDAX mit 3 602,66 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 3 902,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,13 Prozent aufwärts. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Ottobock (+ 3,41 Prozent auf 51,50 EUR), JENOPTIK (+ 2,39 Prozent auf 42,04 EUR), PVA TePla (+ 1,94 Prozent auf 38,98 EUR), Drägerwerk (+ 1,20 Prozent auf 84,40 EUR) und Nordex (+ 0,59 Prozent auf 41,04 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil EVOTEC SE (-8,80 Prozent auf 3,42 EUR), Siltronic (-3,49 Prozent auf 94,00 EUR), Infineon (-2,41 Prozent auf 70,09 EUR), United Internet (-2,31 Prozent auf 23,64 EUR) und ATOSS Software (-1,96 Prozent auf 70,10 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 1 831 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 164,298 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at