WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

09.02.2026 12:27:00

Schwacher Handel: TecDAX schwächelt am Montagmittag

Der TecDAX verliert derzeit an Wert.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent auf 3 608,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 538,741 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,471 Prozent auf 3 636,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 619,60 Punkten am Vortag.

Bei 3 603,44 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 640,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.01.2026, den Wert von 3 820,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 465,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Stand von 3 785,48 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,430 Prozent ein. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nagarro SE (+ 4,03 Prozent auf 63,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,50 Prozent auf 47,94 EUR), TeamViewer (+ 3,24 Prozent auf 5,89 EUR), ATOSS Software (+ 2,42 Prozent auf 88,70 EUR) und IONOS (+ 2,15 Prozent auf 26,10 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Bechtle (-2,58 Prozent auf 37,02 EUR), SMA Solar (-2,53 Prozent auf 32,32 EUR), CANCOM SE (-2,00 Prozent auf 24,55 EUR), Infineon (-1,90 Prozent auf 41,24 EUR) und QIAGEN (-1,68 Prozent auf 42,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 372 328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 194,949 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,39 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Analysen zu Infineon AG

06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
05.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
