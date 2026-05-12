Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Entwicklung 12.05.2026 09:29:22

Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge

Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,25 Prozent auf 3 719,19 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 517,350 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,22 Prozent auf 3 720,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 766,36 Punkten am Vortag.

Bei 3 711,41 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 721,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der TecDAX auf 3 531,61 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 12.02.2026, einen Stand von 3 608,52 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 12.05.2025, einen Wert von 3 796,70 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,62 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 12,51 Prozent auf 40,84 EUR), IONOS (+ 4,13 Prozent auf 29,22 EUR), Kontron (+ 0,44 Prozent auf 23,00 EUR), Nordex (-0,17 Prozent auf 47,18 EUR) und Sartorius vz (-0,41 Prozent auf 216,20 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Elmos Semiconductor (-7,89 Prozent auf 177,40 EUR), United Internet (-3,81 Prozent auf 25,24 EUR), SMA Solar (-3,41 Prozent auf 60,85 EUR), Eckert Ziegler (-3,24 Prozent auf 14,93 EUR) und Nemetschek SE (-2,82 Prozent auf 60,35 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 270 084 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 170,697 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SMA Solar AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SE

mehr Analysen
12.05.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Nemetschek Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 51,80 11,52% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 28,18 1,84% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 14,69 -1,74% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 175,60 4,40% Elmos Semiconductor
freenet AG 27,00 -1,39% freenet AG
IONOS 28,62 -5,36% IONOS
JENOPTIK AG 44,46 13,30% JENOPTIK AG
Kontron 22,76 0,53% Kontron
Nemetschek SE 58,70 -3,85% Nemetschek SE
Nordex AG 45,60 -1,43% Nordex AG
SAP SE 136,92 -3,88% SAP SE
Sartorius AG Vz. 210,80 -0,19% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 56,15 -4,99% SMA Solar AG
TeamViewer 5,27 -1,31% TeamViewer
United Internet AG 26,72 -3,12% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 762,34 1,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen