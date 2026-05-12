Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,25 Prozent auf 3 719,19 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 517,350 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,22 Prozent auf 3 720,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 766,36 Punkten am Vortag.

Bei 3 711,41 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 721,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der TecDAX auf 3 531,61 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 12.02.2026, einen Stand von 3 608,52 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 12.05.2025, einen Wert von 3 796,70 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,62 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 12,51 Prozent auf 40,84 EUR), IONOS (+ 4,13 Prozent auf 29,22 EUR), Kontron (+ 0,44 Prozent auf 23,00 EUR), Nordex (-0,17 Prozent auf 47,18 EUR) und Sartorius vz (-0,41 Prozent auf 216,20 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Elmos Semiconductor (-7,89 Prozent auf 177,40 EUR), United Internet (-3,81 Prozent auf 25,24 EUR), SMA Solar (-3,41 Prozent auf 60,85 EUR), Eckert Ziegler (-3,24 Prozent auf 14,93 EUR) und Nemetschek SE (-2,82 Prozent auf 60,35 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 270 084 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 170,697 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at