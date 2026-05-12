SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|TecDAX-Entwicklung
|
12.05.2026 09:29:22
Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge
Der TecDAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,25 Prozent auf 3 719,19 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 517,350 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,22 Prozent auf 3 720,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 766,36 Punkten am Vortag.
Bei 3 711,41 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 721,10 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der TecDAX auf 3 531,61 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 12.02.2026, einen Stand von 3 608,52 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 12.05.2025, einen Wert von 3 796,70 Punkten auf.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,62 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 12,51 Prozent auf 40,84 EUR), IONOS (+ 4,13 Prozent auf 29,22 EUR), Kontron (+ 0,44 Prozent auf 23,00 EUR), Nordex (-0,17 Prozent auf 47,18 EUR) und Sartorius vz (-0,41 Prozent auf 216,20 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Elmos Semiconductor (-7,89 Prozent auf 177,40 EUR), United Internet (-3,81 Prozent auf 25,24 EUR), SMA Solar (-3,41 Prozent auf 60,85 EUR), Eckert Ziegler (-3,24 Prozent auf 14,93 EUR) und Nemetschek SE (-2,82 Prozent auf 60,35 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 270 084 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 170,697 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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