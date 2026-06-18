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XETRA-Handel im Blick 18.06.2026 15:59:17

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Der TecDAX erleidet aktuell Verluste.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent leichter bei 3 922,25 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 538,143 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,170 Prozent tiefer bei 3 941,65 Punkten, nach 3 948,38 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 965,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 917,53 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 2,80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 864,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der TecDAX auf 3 559,66 Punkte taxiert. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 3 766,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,22 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 4,81 Prozent auf 80,77 EUR), Nordex (+ 2,55 Prozent auf 44,30 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,97 Prozent auf 15,52 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,78 Prozent auf 102,90 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,62 Prozent auf 175,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil CANCOM SE (-7,71 Prozent auf 23,95 EUR), Sartorius vz (-6,49 Prozent auf 213,40 EUR), TeamViewer (-4,81 Prozent auf 5,15 EUR), SAP SE (-4,24 Prozent auf 135,20 EUR) und Bechtle (-3,75 Prozent auf 30,26 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 024 873 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 166,844 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,38 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Bechtle AG 30,44 0,20% Bechtle AG
CANCOM SE 23,85 -1,04% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 26,53 -1,45% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 15,45 0,13% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 181,20 2,03% Elmos Semiconductor
freenet AG 25,02 0,00% freenet AG
Infineon AG 81,85 -0,51% Infineon AG
Nordex AG 47,52 5,13% Nordex AG
SAP SE 133,68 -1,39% SAP SE
Sartorius AG Vz. 212,80 -1,66% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 112,40 9,13% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,06 -2,13% TeamViewer

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TecDAX 3 954,59 0,18%

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