Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Am Dienstag bewegte sich der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,21 Prozent leichter bei 3 829,33 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 589,628 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,105 Prozent auf 3 833,46 Punkte an der Kurstafel, nach 3 837,50 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 858,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 823,30 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 552,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 684,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 491,09 Punkten auf.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit CANCOM SE (+ 3,23 Prozent auf 28,80 EUR), ATOSS Software (+ 2,93 Prozent auf 119,40 EUR), Kontron (+ 2,63 Prozent auf 25,00 EUR), IONOS (+ 2,14 Prozent auf 28,70 EUR) und Bechtle (+ 2,12 Prozent auf 44,36 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-6,27 Prozent auf 33,80 EUR), Ottobock (-3,66 Prozent auf 68,35 EUR), freenet (-3,19 Prozent auf 28,54 EUR), Drägerwerk (-3,05 Prozent auf 73,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,81 Prozent auf 45,70 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 191 704 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 241,779 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at