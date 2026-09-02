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TecDAX-Performance 02.09.2026 17:58:40

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der TecDAX verzeichnete schlussendlich Verluste.

Am Mittwoch bewegte sich der TecDAX via XETRA schlussendlich 0,28 Prozent leichter bei 4 013,61 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 572,448 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,256 Prozent auf 4 014,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4 024,85 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 020,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 975,49 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2,10 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 3 827,49 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 236,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 634,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,74 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 4,95 Prozent auf 3,31 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,20 Prozent auf 135,60 EUR), Siltronic (+ 2,45 Prozent auf 77,45 EUR), QIAGEN (+ 2,14 Prozent auf 38,16 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,97 Prozent auf 35,70 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,37 Prozent auf 29,58 EUR), TeamViewer (-4,33 Prozent auf 6,75 EUR), Kontron (-3,26 Prozent auf 21,34 EUR), Drägerwerk (-2,96 Prozent auf 111,40 EUR) und ATOSS Software (-2,93 Prozent auf 96,10 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 111 983 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 220,337 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 8,44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 35,08 -2,01% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 96,50 1,47% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 28,99 -0,55% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 111,00 -0,36% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 133,40 -1,33% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 3,35 2,20% EVOTEC SE
freenet AG 24,64 1,82% freenet AG
Kontron 21,68 0,93% Kontron
QIAGEN N.V. 38,10 0,43% QIAGEN N.V.
SAP SE 185,88 2,68% SAP SE
Siltronic AG 74,80 -3,17% Siltronic AG
TeamViewer 7,03 3,92% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,04 1,28% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 048,64 0,90%

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