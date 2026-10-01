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Index im Blick 01.10.2026 17:58:52

Schwacher Handel: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Schwacher Handel: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

So bewegte sich der TecDAX am Donnerstag zum Handelsende.

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,49 Prozent auf 3 981,76 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 559,751 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,022 Prozent schwächer bei 4 000,45 Punkten in den Handel, nach 4 001,32 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 022,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 956,85 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,295 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 024,85 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Wert von 3 889,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 674,31 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 9,86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 5,23 Prozent auf 34,62 EUR), IONOS (+ 1,90 Prozent auf 32,10 EUR), TeamViewer (+ 1,71 Prozent auf 6,26 EUR), HENSOLDT (+ 0,94 Prozent auf 76,96 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,74 Prozent auf 61,00 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,30 Prozent auf 26,72 EUR), OHB SE (-4,27 Prozent auf 170,40 EUR), Siltronic (-3,32 Prozent auf 78,60 EUR), Sartorius vz (-3,24 Prozent auf 251,00 EUR) und Eckert Ziegler (-3,22 Prozent auf 12,33 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 372 250 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 213,896 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,02 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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PVA TePla AG 35,02 1,27% PVA TePla AG
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TeamViewer 6,27 0,32% TeamViewer
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TecDAX 4 011,78 0,81%

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