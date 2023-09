Schwacher Handel: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Wenig Veränderung war am dritten Tag der Woche in Frankfurt zu beobachten.

Letztendlich schloss der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 2 964,92 Punkten ab. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 432,262 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,148 Prozent leichter bei 2 963,18 Punkten in den Handel, nach 2 967,56 Punkten am Vortag.

Bei 2 982,93 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 959,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 082,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 096,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 655,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 350,46 Punkte. Bei 2 897,14 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Kontron (+ 2,92 Prozent auf 17,97 EUR), JENOPTIK (+ 2,68 Prozent auf 23,74 EUR), Nagarro SE (+ 2,56 Prozent auf 68,00 EUR), AIXTRON SE (+ 1,78 Prozent auf 33,67 EUR) und Bechtle (+ 1,78 Prozent auf 43,99 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-4,00 Prozent auf 191,80 EUR), Sartorius vz (-2,23 Prozent auf 316,00 EUR), Telefonica Deutschland (-1,67 Prozent auf 1,68 EUR), Deutsche Telekom (-1,41 Prozent auf 19,71 EUR) und EVOTEC SE (-1,39 Prozent auf 18,40 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 634 694 Aktien gehandelt. Mit 145,534 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at