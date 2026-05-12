United Internet Aktie

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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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TecDAX im Fokus 12.05.2026 17:59:02

Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsende in der Verlustzone

Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsende in der Verlustzone

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Dienstag fiel der TecDAX via XETRA schlussendlich um 1,31 Prozent auf 3 717,20 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 517,350 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,22 Prozent auf 3 720,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 766,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 756,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 710,68 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Stand von 3 531,61 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Stand von 3 608,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 796,70 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 870,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 12,36 Prozent auf 28,72 EUR), IONOS (+ 9,62 Prozent auf 30,76 EUR), JENOPTIK (+ 7,77 Prozent auf 39,12 EUR), United Internet (+ 4,80 Prozent auf 27,50 EUR) und QIAGEN (+ 2,27 Prozent auf 28,80 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-11,73 Prozent auf 170,00 EUR), Siltronic (-7,27 Prozent auf 89,30 EUR), Infineon (-5,91 Prozent auf 58,14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,88 Prozent auf 82,90 EUR) und SMA Solar (-4,29 Prozent auf 60,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 712 976 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 170,697 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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