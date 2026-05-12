United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|TecDAX im Fokus
|
12.05.2026 17:59:02
Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsende in der Verlustzone
Am Dienstag fiel der TecDAX via XETRA schlussendlich um 1,31 Prozent auf 3 717,20 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 517,350 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,22 Prozent auf 3 720,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 766,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 756,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 710,68 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Stand von 3 531,61 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Stand von 3 608,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 796,70 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 870,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
TecDAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 12,36 Prozent auf 28,72 EUR), IONOS (+ 9,62 Prozent auf 30,76 EUR), JENOPTIK (+ 7,77 Prozent auf 39,12 EUR), United Internet (+ 4,80 Prozent auf 27,50 EUR) und QIAGEN (+ 2,27 Prozent auf 28,80 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-11,73 Prozent auf 170,00 EUR), Siltronic (-7,27 Prozent auf 89,30 EUR), Infineon (-5,91 Prozent auf 58,14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,88 Prozent auf 82,90 EUR) und SMA Solar (-4,29 Prozent auf 60,30 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 712 976 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 170,697 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu United Internet AG
|
12.05.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank lässt United Internet auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro (dpa-AFX)
|
12.05.26
|Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.05.26
|XETRA-Handel TecDAX gibt nach (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)