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TecDAX im Blick 15.10.2026 17:58:52

Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsende schwächer

Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsende schwächer

Der TecDAX notierte am Abend im negativen Bereich.

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 0,66 Prozent auf 3 970,35 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 563,757 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,388 Prozent stärker bei 4 012,13 Punkten, nach 3 996,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 916,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 012,13 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,225 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 976,62 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 3 809,69 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Wert von 3 658,60 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,55 Prozent nach oben. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 2,65 Prozent auf 82,92 EUR), ATOSS Software (+ 2,64 Prozent auf 89,50 EUR), IONOS (+ 2,49 Prozent auf 34,60 EUR), SAP SE (+ 2,19 Prozent auf 201,25 EUR) und freenet (+ 1,97 Prozent auf 22,74 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Drägerwerk (-17,41 Prozent auf 96,30 EUR), AIXTRON SE (-12,71 Prozent auf 30,98 EUR), Siltronic (-8,36 Prozent auf 65,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,57 Prozent auf 56,80 EUR) und PVA TePla (-6,72 Prozent auf 29,44 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 581 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Mit 8,91 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 32,40 -3,66% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 89,50 0,11% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 25,88 0,94% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 95,20 -1,04% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
freenet AG 22,74 -0,18% freenet AG
HENSOLDT 87,76 5,86% HENSOLDT
IONOS 33,76 -2,31% IONOS
PVA TePla AG 29,28 -1,21% PVA TePla AG
SAP SE 198,64 -0,83% SAP SE
Siltronic AG 64,95 -2,55% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 55,25 -3,66% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,92 -1,14% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,28 14,29% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 015,21 1,13%

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