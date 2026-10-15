AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX im Blick
|
15.10.2026 17:58:52
Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsende schwächer
Der TecDAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 0,66 Prozent auf 3 970,35 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 563,757 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,388 Prozent stärker bei 4 012,13 Punkten, nach 3 996,61 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 916,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 012,13 Zähler.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,225 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 976,62 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 3 809,69 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Wert von 3 658,60 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,55 Prozent nach oben. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 2,65 Prozent auf 82,92 EUR), ATOSS Software (+ 2,64 Prozent auf 89,50 EUR), IONOS (+ 2,49 Prozent auf 34,60 EUR), SAP SE (+ 2,19 Prozent auf 201,25 EUR) und freenet (+ 1,97 Prozent auf 22,74 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Drägerwerk (-17,41 Prozent auf 96,30 EUR), AIXTRON SE (-12,71 Prozent auf 30,98 EUR), Siltronic (-8,36 Prozent auf 65,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,57 Prozent auf 56,80 EUR) und PVA TePla (-6,72 Prozent auf 29,44 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 581 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Mit 8,91 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Aixtron erholt - Starkes Quartal treibt Markterwartungen an (dpa-AFX)
|
16.10.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.10.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 44 Euro (dpa-AFX)
|
16.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|32,40
|-3,66%
|ATOSS Software AG
|89,50
|0,11%
|Deutsche Telekom AG
|25,88
|0,94%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|95,20
|-1,04%
|freenet AG
|22,74
|-0,18%
|HENSOLDT
|87,76
|5,86%
|IONOS
|33,76
|-2,31%
|PVA TePla AG
|29,28
|-1,21%
|SAP SE
|198,64
|-0,83%
|Siltronic AG
|64,95
|-2,55%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|55,25
|-3,66%
|TeamViewer
|6,92
|-1,14%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|29,28
|14,29%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 015,21
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.