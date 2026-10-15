Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot

Am Donnerstag verliert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,40 Prozent auf 3 940,65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 563,757 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,388 Prozent fester bei 4 012,13 Punkten, nach 3 996,61 Punkten am Vortag.

Bei 3 940,65 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 012,13 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,971 Prozent abwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 3 976,62 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 3 809,69 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 3 658,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,73 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 3,01 Prozent auf 26,04 EUR), freenet (+ 2,51 Prozent auf 22,86 EUR), SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 199,88 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,30 Prozent auf 12,46 EUR) und ATOSS Software (+ 1,26 Prozent auf 88,30 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,85 Prozent auf 55,40 EUR), AIXTRON SE (-9,78 Prozent auf 32,02 EUR), Infineon (-9,41 Prozent auf 50,14 EUR), Drägerwerk (-8,75 Prozent auf 106,40 EUR) und Siltronic (-8,64 Prozent auf 65,00 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 528 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,91 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at