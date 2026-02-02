Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Index-Bewegung
|
02.02.2026 09:29:39
Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,33 Prozent leichter bei 3 601,59 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 531,216 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,706 Prozent schwächer bei 3 587,89 Punkten, nach 3 613,41 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 584,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 601,99 Punkten lag.
TecDAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 624,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 629,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Wert von 3 727,36 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,626 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 571,81 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,85 Prozent auf 28,69 EUR), Nemetschek SE (+ 1,49 Prozent auf 75,05 EUR), freenet (+ 0,66) Prozent auf 30,58 EUR), QIAGEN (+ 0,46 Prozent auf 44,83 EUR) und ATOSS Software (+ 0,41 Prozent auf 97,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen JENOPTIK (-2,48 Prozent auf 26,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,17 Prozent auf 48,70 EUR), EVOTEC SE (-2,12 Prozent auf 6,09 EUR), Infineon (-2,08 Prozent auf 40,75 EUR) und Siltronic (-1,81 Prozent auf 51,65 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 782 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 194,198 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,21 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,12 Prozent.
Analysen zu Infineon AG
|26.01.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|23.01.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|97,10
|0,21%
|Deutsche Telekom AG
|28,82
|2,45%
|EVOTEC SE
|6,08
|-1,01%
|freenet AG
|30,64
|1,26%
|Infineon AG
|40,49
|-1,98%
|JENOPTIK AG
|25,80
|-1,30%
|Nemetschek SE
|75,40
|1,96%
|QIAGEN N.V.
|44,85
|-0,13%
|SAP SE
|169,52
|-0,29%
|Siemens Healthineers AG
|42,17
|-0,24%
|Siltronic AG
|50,70
|-3,06%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|48,58
|-1,50%
|TeamViewer
|5,57
|-0,89%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 602,76
|-0,29%