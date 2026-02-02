Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,33 Prozent leichter bei 3 601,59 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 531,216 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,706 Prozent schwächer bei 3 587,89 Punkten, nach 3 613,41 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 584,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 601,99 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 624,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 629,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Wert von 3 727,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,626 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 571,81 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,85 Prozent auf 28,69 EUR), Nemetschek SE (+ 1,49 Prozent auf 75,05 EUR), freenet (+ 0,66) Prozent auf 30,58 EUR), QIAGEN (+ 0,46 Prozent auf 44,83 EUR) und ATOSS Software (+ 0,41 Prozent auf 97,90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen JENOPTIK (-2,48 Prozent auf 26,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,17 Prozent auf 48,70 EUR), EVOTEC SE (-2,12 Prozent auf 6,09 EUR), Infineon (-2,08 Prozent auf 40,75 EUR) und Siltronic (-1,81 Prozent auf 51,65 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 782 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 194,198 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,21 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,12 Prozent.

Redaktion finanzen.at