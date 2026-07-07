Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance im Blick
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07.07.2026 12:27:05
Schwacher Wochentag in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell
Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 6 372,89 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,504 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,291 Prozent tiefer bei 6 379,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 398,01 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 369,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 395,07 Zähler.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 062,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 633,22 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.07.2025, den Wert von 5 341,54 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,64 Prozent auf 509,00 EUR), SAP SE (+ 2,43 Prozent auf 143,46 EUR), BMW (+ 2,00 Prozent auf 61,32 EUR), Deutsche Bank (+ 1,86 Prozent auf 32,90 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,77 Prozent auf 258,70 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-6,48 Prozent auf 159,40 EUR), Infineon (-6,02 Prozent auf 72,56 EUR), Siemens (-2,45 Prozent auf 274,70 EUR), Airbus SE (-0,76 Prozent auf 207,85 EUR) und Bayer (-0,59 Prozent auf 50,88 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 883 666 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 629,927 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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