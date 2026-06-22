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Marktbericht 22.06.2026 12:27:03

Schwacher Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 am Montagmittag

Schwacher Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 am Montagmittag

So bewegt sich der STOXX 50 heute.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,03 Prozent leichter bei 5 324,16 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,065 Prozent höher bei 5 329,27 Punkten in den Handel, nach 5 325,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 337,95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 317,39 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, stand der STOXX 50 bei 5 197,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 4 778,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 440,12 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,40 Prozent. Bei 5 368,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 170,32 EUR), BAT (+ 0,78 Prozent auf 43,71 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,75 Prozent auf 30,16 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,55 Prozent auf 87,58 CHF) und HSBC (+ 0,54 Prozent auf 14,39 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-2,19 Prozent auf 131,20 EUR), Deutsche Telekom (-2,03 Prozent auf 26,06 EUR), Rheinmetall (-1,80 Prozent auf 1 181,00 EUR), Richemont (-1,61 Prozent auf 180,70 CHF) und National Grid (-1,24 Prozent auf 11,97 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 3 658 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 638,946 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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