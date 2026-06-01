Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Montagssitzung im Minus

Der Euro STOXX 50 gab am Montagabend nach.

Am Montag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,46 Prozent leichter bei 6 022,64 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,063 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent stärker bei 6 053,88 Punkten, nach 6 050,54 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 997,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 080,08 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 881,51 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 6 138,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 5 366,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,94 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 8,14 Prozent auf 167,90 EUR), Eni (+ 2,52 Prozent auf 23,01 EUR), Siemens (+ 1,06 Prozent auf 272,65 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,39 Prozent auf 51,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,16 Prozent auf 248,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-6,68 Prozent auf 1 207,00 EUR), Bayer (-3,83 Prozent auf 35,13 EUR), Airbus SE (-3,56 Prozent auf 173,22 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,01 Prozent auf 5,70 EUR) und Siemens Energy (-1,98 Prozent auf 160,00 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 447 380 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 533,727 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at