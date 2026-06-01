Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Euro STOXX 50 im Blick
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01.06.2026 17:58:32
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Montagssitzung im Minus
Am Montag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,46 Prozent leichter bei 6 022,64 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,063 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent stärker bei 6 053,88 Punkten, nach 6 050,54 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 997,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 080,08 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 01.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 881,51 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 6 138,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 5 366,59 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,94 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 8,14 Prozent auf 167,90 EUR), Eni (+ 2,52 Prozent auf 23,01 EUR), Siemens (+ 1,06 Prozent auf 272,65 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,39 Prozent auf 51,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,16 Prozent auf 248,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-6,68 Prozent auf 1 207,00 EUR), Bayer (-3,83 Prozent auf 35,13 EUR), Airbus SE (-3,56 Prozent auf 173,22 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,01 Prozent auf 5,70 EUR) und Siemens Energy (-1,98 Prozent auf 160,00 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 447 380 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 533,727 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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