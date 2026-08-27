Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück

Am Abend zogen sich die Börsianer in Europa zurück.

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,74 Prozent schwächer bei 6 422,75 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,505 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,243 Prozent auf 6 486,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 470,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6 415,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 490,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,483 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 282,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 070,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 393,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9,78 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR), BMW (+ 3,92 Prozent auf 59,94 EUR), Infineon (+ 3,59) Prozent auf 57,17 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,56 Prozent auf 75,00 EUR) und Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1 173,20 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), Enel (-1,76 Prozent auf 9,35 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,67 Prozent auf 6,76 EUR), UniCredit (-1,58 Prozent auf 84,70 EUR) und Allianz (-1,44 Prozent auf 445,20 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 247 423 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 578,512 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at