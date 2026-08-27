Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
|
27.08.2026 17:58:40
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück
Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,74 Prozent schwächer bei 6 422,75 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,505 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,243 Prozent auf 6 486,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 470,74 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6 415,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 490,13 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,483 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 282,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 070,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 393,07 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9,78 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR), BMW (+ 3,92 Prozent auf 59,94 EUR), Infineon (+ 3,59) Prozent auf 57,17 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,56 Prozent auf 75,00 EUR) und Rheinmetall (+ 3,02 Prozent auf 1 173,20 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), Enel (-1,76 Prozent auf 9,35 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,67 Prozent auf 6,76 EUR), UniCredit (-1,58 Prozent auf 84,70 EUR) und Allianz (-1,44 Prozent auf 445,20 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 247 423 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 578,512 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
27.08.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
27.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|30,51
|-0,23%
|Allianz
|445,80
|0,25%
|ASML NV
|1 497,40
|1,27%
|BMW AG
|60,00
|0,74%
|Deutsche Telekom AG
|28,24
|0,46%
|Enel S.p.A.
|9,37
|0,19%
|Infineon AG
|57,28
|0,49%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,79
|-0,21%
|Rheinmetall AG
|1 178,00
|0,15%
|SAP SE
|190,22
|0,63%
|UniCredit S.p.A.
|83,68
|0,16%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,18
|0,78%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 424,73
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.