Der Euro STOXX 50 ging im Minus aus dem Handelstag.

Schlussendlich fiel der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,68 Prozent auf 5 902,64 Punkte zurück. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,234 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,052 Prozent auf 6 000,64 Punkte an der Kurstafel, nach 6 003,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6 038,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 896,40 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,04 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 068,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 455,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 25.11.2025, mit 5 573,91 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,893 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 3,72 Prozent auf 55,24 EUR), adidas (+ 1,37 Prozent auf 170,45 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,48 Prozent auf 37,54 EUR), Enel (+ 0,23 Prozent auf 9,48 EUR) und Rheinmetall (+ 0,18 Prozent auf 735,80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-6,49 Prozent auf 40,90 EUR), Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 112,46 EUR), UniCredit (-3,94 Prozent auf 73,05 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,83 Prozent auf 5,50 EUR) und Siemens (-3,59 Prozent auf 245,50 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 483 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 490,329 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at