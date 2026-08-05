Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

Am Mittwoch schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 6 477,60 Punkten ab. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,491 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,109 Prozent fester bei 6 493,77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 486,70 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 518,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 475,67 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,83 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 6 412,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 869,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Wert von 5 249,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,72 Prozent aufwärts. Bei 6 518,99 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2,01 Prozent auf 49,22 EUR), Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 269,00 EUR), adidas (+ 1,46 Prozent auf 163,00 EUR), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 169,26 EUR) und Eni (+ 0,97 Prozent auf 23,47 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-5,71 Prozent auf 60,08 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,71 Prozent auf 55,58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,97 Prozent auf 47,26 EUR), Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 27,42 EUR) und BMW (-1,43 Prozent auf 59,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 610 647 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 547,139 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at