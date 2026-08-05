DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX-Handel im Blick 05.08.2026 17:58:45

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

Der Handel in Europa verlief am Mittwoch in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 6 477,60 Punkten ab. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,491 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,109 Prozent fester bei 6 493,77 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 486,70 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 518,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 475,67 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,83 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 6 412,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 869,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Wert von 5 249,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,72 Prozent aufwärts. Bei 6 518,99 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2,01 Prozent auf 49,22 EUR), Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 269,00 EUR), adidas (+ 1,46 Prozent auf 163,00 EUR), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 169,26 EUR) und Eni (+ 0,97 Prozent auf 23,47 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-5,71 Prozent auf 60,08 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,71 Prozent auf 55,58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,97 Prozent auf 47,26 EUR), Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 27,42 EUR) und BMW (-1,43 Prozent auf 59,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 610 647 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 547,139 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
07.08.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 DHL Group Hold Warburg Research
06.08.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.08.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 163,55 -0,21% adidas
ASML NV 1 503,20 0,91% ASML NV
BASF 51,38 0,53% BASF
Bayer 49,78 1,04% Bayer
BMW AG 59,66 1,77% BMW AG
Deutsche Börse AG 273,80 1,60% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 23,02 -1,77% Eni S.p.A.
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 47,00 0,28% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 523,86 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen