Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent auf 5 947,77 Punkte zurück. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,013 Prozent stärker bei 5 948,97 Punkten, nach 5 948,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 952,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 944,97 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 5 746,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 5 674,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 219,37 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,66 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 33,24 EUR), adidas (+ 0,80 Prozent auf 144,90 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,80 Prozent auf 5,82 EUR), Rheinmetall (+ 0,68 Prozent auf 1 842,50 EUR) und Eni (+ 0,62 Prozent auf 16,93 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Airbus SE (-1,38 Prozent auf 203,85 EUR), SAP SE (-1,13 Prozent auf 195,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,76 Prozent auf 104,70 EUR), Siemens Energy (-0,63 Prozent auf 140,85 EUR) und Enel (-0,47 Prozent auf 8,98 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 357 179 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 456,672 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,91 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

