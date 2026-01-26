SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|STOXX-Handel im Blick
|
26.01.2026 09:29:20
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach
Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent auf 5 947,77 Punkte zurück. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,013 Prozent stärker bei 5 948,97 Punkten, nach 5 948,20 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 952,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 944,97 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 5 746,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 5 674,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 219,37 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,66 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 33,24 EUR), adidas (+ 0,80 Prozent auf 144,90 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,80 Prozent auf 5,82 EUR), Rheinmetall (+ 0,68 Prozent auf 1 842,50 EUR) und Eni (+ 0,62 Prozent auf 16,93 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Airbus SE (-1,38 Prozent auf 203,85 EUR), SAP SE (-1,13 Prozent auf 195,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,76 Prozent auf 104,70 EUR), Siemens Energy (-0,63 Prozent auf 140,85 EUR) und Enel (-0,47 Prozent auf 8,98 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 357 179 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 456,672 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,91 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
23.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.01.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|19.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|144,70
|1,01%
|Airbus SE
|203,15
|-2,05%
|ASML NV
|1 165,80
|-0,83%
|Deutsche Bank AG
|33,31
|0,91%
|Enel S.p.A.
|9,02
|0,14%
|Eni S.p.A.
|16,84
|-0,02%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,84
|1,13%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,77
|0,90%
|Rheinmetall AG
|1 803,50
|-1,39%
|SAP SE
|195,18
|-0,02%
|Siemens Energy AG
|141,45
|-0,70%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|104,15
|-0,43%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 932,33
|-0,27%