STOXX-Handel im Blick 26.01.2026 09:29:20

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach

Der Euro STOXX 50 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent auf 5 947,77 Punkte zurück. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,013 Prozent stärker bei 5 948,97 Punkten, nach 5 948,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 952,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 944,97 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 5 746,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 5 674,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 219,37 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,66 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 33,24 EUR), adidas (+ 0,80 Prozent auf 144,90 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,80 Prozent auf 5,82 EUR), Rheinmetall (+ 0,68 Prozent auf 1 842,50 EUR) und Eni (+ 0,62 Prozent auf 16,93 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Airbus SE (-1,38 Prozent auf 203,85 EUR), SAP SE (-1,13 Prozent auf 195,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,76 Prozent auf 104,70 EUR), Siemens Energy (-0,63 Prozent auf 140,85 EUR) und Enel (-0,47 Prozent auf 8,98 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 357 179 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 456,672 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,91 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

adidas 144,70 1,01% adidas
Airbus SE 203,15 -2,05% Airbus SE
ASML NV 1 165,80 -0,83% ASML NV
Deutsche Bank AG 33,31 0,91% Deutsche Bank AG
Enel S.p.A. 9,02 0,14% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 16,84 -0,02% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,84 1,13% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,77 0,90% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 803,50 -1,39% Rheinmetall AG
SAP SE 195,18 -0,02% SAP SE
Siemens Energy AG 141,45 -0,70% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 104,15 -0,43% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 932,33 -0,27%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sinkt -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach unten. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

