Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
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26.06.2026 12:26:47
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 im Minus
Um 12:10 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,79 Prozent auf 6 217,89 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,351 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,098 Prozent tiefer bei 6 261,39 Punkten, nach 6 267,53 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 261,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 211,45 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,26 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 064,15 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 565,93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 244,03 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,28 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 0,52 Prozent auf 10,08 EUR), Allianz (+ 0,37 Prozent auf 408,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,05 Prozent auf 77,34 EUR), Bayer (-0,09 Prozent auf 46,96 EUR) und BASF (-0,10 Prozent auf 48,23 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-4,22 Prozent auf 78,55 EUR), Siemens Energy (-3,81 Prozent auf 157,24 EUR), Siemens (-1,78 Prozent auf 267,55 EUR), Airbus SE (-1,42 Prozent auf 192,38 EUR) und BMW (-1,41 Prozent auf 59,92 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 089 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 598,862 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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