EURO STOXX 50
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16.11.2026 09:28:36
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Minus
Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent auf 6 383,65 Punkte nach. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,502 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,038 Prozent auf 6 389,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6 386,86 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 389,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 378,42 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 204,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 539,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 693,77 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,12 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 777,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,28 Prozent auf 26,94 EUR), adidas (+ 0,62 Prozent auf 178,75 EUR), Bayer (+ 0,60 Prozent auf 56,86 EUR) und BASF (+ 0,50 Prozent auf 54,54 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-2,24 Prozent auf 48,76 EUR), Siemens (-1,70 Prozent auf 274,65 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 129,86 EUR), UniCredit (-0,20 Prozent auf 83,56 EUR) und Deutsche Bank (-0,08 Prozent auf 33,16 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 632 968 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,33 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|179,70
|1,30%
|ASML NV
|1 310,00
|-3,38%
|BASF
|54,53
|0,48%
|Bayer
|57,08
|0,99%
|Deutsche Bank AG
|33,22
|0,14%
|Deutsche Telekom AG
|27,03
|2,27%
|Infineon AG
|49,03
|-2,77%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,77
|0,41%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,14
|-0,15%
|Rheinmetall AG
|787,70
|2,74%
|Siemens AG
|271,35
|-2,88%
|Siemens Energy AG
|129,10
|-1,91%
|TotalEnergies
|82,16
|0,04%
|UniCredit S.p.A.
|83,49
|-0,42%
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