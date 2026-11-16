Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Minus

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent auf 6 383,65 Punkte nach. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,502 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,038 Prozent auf 6 389,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6 386,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 389,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 378,42 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 204,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 539,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 693,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,12 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 777,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,28 Prozent auf 26,94 EUR), adidas (+ 0,62 Prozent auf 178,75 EUR), Bayer (+ 0,60 Prozent auf 56,86 EUR) und BASF (+ 0,50 Prozent auf 54,54 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-2,24 Prozent auf 48,76 EUR), Siemens (-1,70 Prozent auf 274,65 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 129,86 EUR), UniCredit (-0,20 Prozent auf 83,56 EUR) und Deutsche Bank (-0,08 Prozent auf 33,16 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 632 968 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,33 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at