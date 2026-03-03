Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus

Der Euro STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 1,84 Prozent tiefer bei 5 876,54 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,170 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,828 Prozent leichter bei 5 937,33 Punkten, nach 5 986,93 Punkten am Vortag.

Bei 5 937,33 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 876,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 995,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 694,56 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 5 540,69 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,447 Prozent zu. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 780,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 235,10 EUR), Eni (-0,07 Prozent auf 20,35 EUR), Rheinmetall (-0,22 Prozent auf 1 624,00 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 149,80 EUR) und Airbus SE (-1,05 Prozent auf 178,42 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-3,53 Prozent auf 5,44 EUR), UniCredit (-3,41 Prozent auf 68,00 EUR), Allianz (-3,21 Prozent auf 358,50 EUR), Bayer (-3,19 Prozent auf 39,32 EUR) und Deutsche Bank (-3,11 Prozent auf 28,34 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 632 704 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 466,510 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

