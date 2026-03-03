UniCredit Aktie

STOXX-Handel im Fokus 03.03.2026 09:30:43

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus

Der Euro STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 1,84 Prozent tiefer bei 5 876,54 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,170 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,828 Prozent leichter bei 5 937,33 Punkten, nach 5 986,93 Punkten am Vortag.

Bei 5 937,33 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 876,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 995,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 694,56 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 5 540,69 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,447 Prozent zu. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 780,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 235,10 EUR), Eni (-0,07 Prozent auf 20,35 EUR), Rheinmetall (-0,22 Prozent auf 1 624,00 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 149,80 EUR) und Airbus SE (-1,05 Prozent auf 178,42 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-3,53 Prozent auf 5,44 EUR), UniCredit (-3,41 Prozent auf 68,00 EUR), Allianz (-3,21 Prozent auf 358,50 EUR), Bayer (-3,19 Prozent auf 39,32 EUR) und Deutsche Bank (-3,11 Prozent auf 28,34 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 632 704 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 466,510 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

Analysen zu Deutsche Bank AG

08:45 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
30.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

adidas 147,85 -2,76% adidas
Airbus SE 176,30 -2,33% Airbus SE
Allianz 353,40 -4,80% Allianz
ASML NV 1 159,20 -4,58% ASML NV
Bayer 38,77 -3,84% Bayer
Deutsche Bank AG 27,94 -4,43% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 238,70 2,31% Deutsche Börse AG
Eni S.p.A. 20,26 -0,30% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,37 -4,28% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,57 -3,41% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 608,00 -2,22% Rheinmetall AG
UniCredit S.p.A. 66,73 -4,96% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 93,78 -3,46% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 820,18 -2,79%

