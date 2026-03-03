UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|STOXX-Handel im Fokus
|
03.03.2026 09:30:43
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 1,84 Prozent tiefer bei 5 876,54 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,170 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,828 Prozent leichter bei 5 937,33 Punkten, nach 5 986,93 Punkten am Vortag.
Bei 5 937,33 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 876,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 995,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 694,56 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 5 540,69 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,447 Prozent zu. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 780,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 0,77 Prozent auf 235,10 EUR), Eni (-0,07 Prozent auf 20,35 EUR), Rheinmetall (-0,22 Prozent auf 1 624,00 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 149,80 EUR) und Airbus SE (-1,05 Prozent auf 178,42 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-3,53 Prozent auf 5,44 EUR), UniCredit (-3,41 Prozent auf 68,00 EUR), Allianz (-3,21 Prozent auf 358,50 EUR), Bayer (-3,19 Prozent auf 39,32 EUR) und Deutsche Bank (-3,11 Prozent auf 28,34 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 632 704 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 466,510 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:45
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|147,85
|-2,76%
|Airbus SE
|176,30
|-2,33%
|Allianz
|353,40
|-4,80%
|ASML NV
|1 159,20
|-4,58%
|Bayer
|38,77
|-3,84%
|Deutsche Bank AG
|27,94
|-4,43%
|Deutsche Börse AG
|238,70
|2,31%
|Eni S.p.A.
|20,26
|-0,30%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,37
|-4,28%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,57
|-3,41%
|Rheinmetall AG
|1 608,00
|-2,22%
|UniCredit S.p.A.
|66,73
|-4,96%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|93,78
|-3,46%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 820,18
|-2,79%
