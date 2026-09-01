Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter

Am Dienstag sinkt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,81 Prozent auf 6 368,33 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,534 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,080 Prozent stärker bei 6 425,30 Punkten in den Handel, nach 6 420,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 359,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 426,00 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6 358,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 6 034,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 367,08 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,85 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 0,98 Prozent auf 23,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,50 Prozent auf 521,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,14 Prozent auf 56,06 EUR), Allianz (-0,24 Prozent auf 449,70 EUR) und Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 287,00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Bank (-2,65 Prozent auf 33,74 EUR), Rheinmetall (-2,56 Prozent auf 1 082,40 EUR), BMW (-2,52 Prozent auf 60,42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,37 Prozent auf 75,84 EUR) und SAP SE (-2,37 Prozent auf 186,38 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 301 357 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 575,969 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at