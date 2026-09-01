Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Euro STOXX 50-Marktbericht
|
01.09.2026 12:26:55
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter
Am Dienstag sinkt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,81 Prozent auf 6 368,33 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,534 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,080 Prozent stärker bei 6 425,30 Punkten in den Handel, nach 6 420,16 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 359,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 426,00 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6 358,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 6 034,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 367,08 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,85 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 0,98 Prozent auf 23,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,50 Prozent auf 521,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,14 Prozent auf 56,06 EUR), Allianz (-0,24 Prozent auf 449,70 EUR) und Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 287,00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Bank (-2,65 Prozent auf 33,74 EUR), Rheinmetall (-2,56 Prozent auf 1 082,40 EUR), BMW (-2,52 Prozent auf 60,42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,37 Prozent auf 75,84 EUR) und SAP SE (-2,37 Prozent auf 186,38 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 301 357 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 575,969 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:58
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: DAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Allianz
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|15.07.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|30,88
|0,68%
|Allianz
|451,10
|0,33%
|ASML NV
|1 432,80
|-1,85%
|BMW AG
|61,00
|-1,26%
|Deutsche Bank AG
|34,36
|-0,38%
|Deutsche Börse AG
|283,10
|-1,63%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,44
|-0,75%
|Eni S.p.A.
|23,81
|1,41%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|523,40
|1,08%
|Rheinmetall AG
|1 079,00
|-3,23%
|SAP SE
|182,94
|-3,92%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,24
|-1,37%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 368,98
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.