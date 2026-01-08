Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone

Um 15:41 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,22 Prozent auf 5 910,50 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,048 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,174 Prozent auf 5 913,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 923,57 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 896,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 935,09 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,807 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 5 725,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 649,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 996,39 Punkten.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 2,82 Prozent auf 28,07 EUR), Bayer (+ 1,89 Prozent auf 39,07 EUR), Rheinmetall (+ 1,86 Prozent auf 1 859,00 EUR), Allianz (+ 0,83 Prozent auf 388,00 EUR) und adidas (+ 0,68 Prozent auf 162,05 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BMW (-2,64 Prozent auf 90,60 EUR), Infineon (-2,43 Prozent auf 41,11 EUR), Siemens Energy (-2,28 Prozent auf 126,45 EUR), Siemens (-1,91 Prozent auf 251,35 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,84 Prozent auf 59,25 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 511 271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 411,245 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,81 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at