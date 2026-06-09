Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|STOXX-Handel im Fokus
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09.06.2026 17:59:01
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus
Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,20 Prozent auf 6 049,94 Punkte zurück. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,073 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,058 Prozent leichter bei 6 058,79 Punkten, nach 6 062,29 Punkten am Vortag.
Bei 6 149,17 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 049,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der Euro STOXX 50 5 911,53 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 685,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 5 421,52 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,41 Prozent zu. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,91 Prozent auf 5,76 EUR), adidas (+ 1,70 Prozent auf 167,35 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,63 Prozent auf 456,20 EUR), Enel (+ 1,10 Prozent auf 9,69 EUR) und Allianz (+ 1,02 Prozent auf 377,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-5,92 Prozent auf 148,30 EUR), Infineon (-3,30 Prozent auf 75,66 EUR), Eni (-2,50 Prozent auf 23,00 EUR), SAP SE (-2,15 Prozent auf 154,70 EUR) und BMW (-1,46 Prozent auf 68,72 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 817 984 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 563,558 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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